REGENSBURG. Ein bislang unbekannter Täter hat ein Parteibüro in der Innenstadt beschädigt. Das Kommissariat Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Am Mittwochabend, 26.02.2025, warf ein bislang unbekannter Täter eine Glasflasche gegen ein Parteibüro in der Obermünsterstraße in Regensburg. Zu diesem Zeitpunkt befand sich ein 32-jähriger Mann im Büro. Dieser hörte einen Knall und ging nach draußen, konnte aber keine verdächtige Person mehr sehen. Weitere, bislang unbekannte Zeugen gaben an, eine männliche Person mit einem Mantel am Tatort gesehen zu haben.

Das Kommissariat Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder jeder anderen Polizeiinspektion In Verbindung zu setzen.