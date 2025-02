DIETFURT. LKR. NEUMARKT I.D.OPF. Eine Auseinandersetzung zwischen zwei verkleideten Faschingsteilnehmern endete am Donnerstagabend blutig. Der Jüngere wurde am bodenliegend getreten. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Ein als Teddybär verkleideter Jugendlicher und ein als Superheld verkleideter 22-Jähriger sind am Donnerstagabend beim Faschingstreiben vor der Tennishalle in Dietfurt in Streit geraten. Beide verletzten sich gegenseitig im Kopfbereich, wobei der Ältere nach ersten Erkenntnissen zudem den Jüngeren, als er am Boden lag, mit Fußtritten verletzt hat. Der Jugendliche musste anschließend stationär medizinisch behandelt werden. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat zwischenzeitlich die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Wer am Donnerstagabend, den 27. Februar im Bereich der Tennishallte in Dietfurt eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, welche als Teddybär und als Superheld verkleidet waren, gesehen hat, wird gebeten sich unter 0941/506-2888 zu melden.