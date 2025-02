REGENSBURG. Mitarbeiter der Regensburger Sicherheitswacht deckten am Montag, den 24. Februar ein Drogenversteck mit mehreren Kokainplomben auf. Die Kriminalpolizeiinspektion hat die Ermittlungen übernommen.

Einem Mitarbeiter der Regensburger Sicherheitswacht ist bei einem Streifengang am Montagmittag Ungewöhnliches aufgefallen. Ein Unbekannter hatte bereits geraume Zeit vorher an einer Grundstücksmauer im Bereich Am Königshof etwas abgelegt und verschwand dann. Der über 60-jährige Ehrenamtliche war zu dieser Zeit zufällig privat dort unterwegs. Da es ihm verdächtig vorkam, sah er sich später die Örtlichkeit genauer an. Daraufhin fand er über 40 Plomben (verkaufsfertig portionierte Kleinmengen) mit mutmaßlich illegalem Inhalt im niedrigen einstelligen Grammbereich, sodass er die zuständige Polizeiinspektion Regensburg Süd hinzuzog. Diese stellten fest, dass es sich um Drogen handelt und übergaben den Fall der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg, welche nun die Ermittlungen führt. Hinweise zu dem Fall können dorthin gerne unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder an jede andere Polizeidienststelle gemacht werden.