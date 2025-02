KEMPTEN. Die Kriminalpolizei Kempten ermittelt weiterhin im Mordfall Sonja Hurler, der sich im Jahr 1981 ereignete. Das damals 13-jährige Mädchen war in der Nacht vom 4. auf den 5. Juli 1981 auf dem Weg zur Großmutter nach Heiligkreuz – dort kam sie jedoch nie an. Monate später wurde ihre Leiche in der Nähe eines Stadels vor Heiligkreuz gefunden. Bis heute konnte der oder die Täter nicht identifiziert werden. Die Kriminalpolizei sucht nun dringend nach Zeugen, die neue Hinweise liefern können.

Durch neueste kriminaltechnische Methoden gelang es im Jahr 2022, an den Asservaten des Opfers eine mutmaßliche Täter-DNA zu sichern

Im Herbst 2023 begann die Kriminalpolizei eine sogenannte DNA-Reihenuntersuchung. Zielgruppe waren männliche Jugendliche, die zur Tatzeit zwischen 14 und 18 Jahre alt waren. Das Ergebnis des Abgleichs mit der mutmaßlichen Täter-DNA liegt derzeit noch nicht vor.