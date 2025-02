KIRCHANSCHÖRING, LKR. TRAUNSTEIN. In den frühen Abendstunden des 27. Februar 2025 überfiel ein maskierter und bewaffneter Täter einen Discountermarkt in Kirchanschöring und erbeutete Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Kripo Traunstein hat unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein die Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Um 19.57 Uhr (Donnerstag, den 27. Februar 2025) betrat ein maskierter Täter einen Discounter in der Leobendorfer Straße in Kirchanschöring und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe die Kasseneinnahmen vom Kassierer. Der maskierte und bislang unbekannte Täter entwendete schließlich Einnahmen im niedrigen vierstelligen Bereich aus der Kasse und flüchtete im Anschluss in aus dem Geschäft zu Fuß in Richtung Gewerbegebiet.

Sofort nach Bekanntwerden des Überfalls wurde unter der Leitung des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd eine Großfahndung eingeleitet. Die Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Laufen wurden dabei von zahlreichen Streifenbesatzungen umliegender Dienststellen unterstützt. Die Großfahndung führte bislang nicht zum Ergreifen des Täters.

Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden noch am Tatabend von Beamten der Polizeiinspektion Laufen an den Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein übergeben. Die weiteren Ermittlungen werden unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein von der Kriminalpolizei Traunstein übernommen.

Der maskierte Täter wird wie folgt beschreiben:

Der männliche, maskierte Täter sei von zierlicher Statur, südländischer Typ, ca. 15 - 25 Jahre alt, mit einer glänzenden schwarzen Jacke, einer schwarzen Hose (waagrecht aufgerissen) und Schal bekleidet gewesen und vermutlich Brillenträger.

Zur Klärung des Sachverhalts bitten die Kriminalbeamten der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0861/9873-0: