NÜRNBERG. (212) In den frühen Freitagmorgenstunden (28.02.2025) brachen Unbekannte in eine Gaststätte in der Nürnberger Südstadt ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Gegen 02:45 Uhr wurde ein Anwohner auf laute Geräusche aus einer Gaststätte in der Pillenreuther Straße (zwischen den Kreuzungen zur Humboldtstraße bzw. der Wölckernstraße) aufmerksam. Als der Anwohner aus dem Fenster sah, konnte er einen Unbekannten beobachten, welcher rennend eine geschlossene Gaststätte verließ und mit einem dunklen BMW flüchtete.

Eine alarmierte Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd stellte fest, dass der Unbekannte offenbar versuchte in die Gaststätte einzubrechen. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro.

Der Kriminaldauerdienst führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

Erstellt durch: Michael Petzold / bl