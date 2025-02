Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Bamberg

VIERETH-TRUNSTADT, LKR. BAMBERG. Ein 30-Jähriger aus Hessen ging am Dienstagabend der Verkehrspolizei Bamberg ins Netz. Der Mann hatte einen hochwertigen Audi unberechtigt in Besitz, stand unter Alkoholeinfluss und besaß auch keinen gültigen Führerschein. Zudem besteht der Verdacht der Urkundenfälschung und des Missbrauchs von Ausweispapieren.

Am Dienstag gegen 17 Uhr kontrollierten Bamberger Verkehrspolizisten im Rahmen der Schleierfahndung den etwa 67.000 Euro teuren Audi. Bei der Überprüfung seiner Personalien händigte der Fahrer den Beamten zunächst einen Führerschein und einen Personalausweis einer anderen Person aus. Die geschulten Polizisten ließen sich aber nicht hinters Licht führen und erkannten das Täuschungsmanöver des Fahrers. Der gebürtige Darmstädter soll diese Formulare von einem Bekannten gestohlen haben, um damit über seine wahre Identität täuschen. Dem Mann wird vorgeworfen, den über 400 PS starken Audi am Vormittag bei einem Autohaus in Bremerhaven für eine Probefahrt ausgeliehen, mit anderen Kennzeichen versehen und nicht mehr zurückgebracht zu haben. Des Weiteren stellten die Streifenbeamten bei dem Fahrer eine Alkoholfahne fest. Der 30-Jährige musste deshalb die Polizisten zur Blutentnahme begleiten. Hinzu kommt, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Die Polizisten nahmen den 30-Jährigen daraufhin fest und die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bamberg führten Kriminalbeamte den Mann am Mittwoch dem zuständigen Richter vor. Am Nachmittag erließ dieser Untersuchungshaftbefehl gegen den 30 Jahre alten Mann wegen Betruges im besonders schweren Fall und anderen Delikten.