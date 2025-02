LEIPHEIM / BAB 8. Eine aufziehende Gewitterzelle mit kurzfristigem Starkregen und Graupel führte am Donnerstagnachmittag auf der A8 bei Leipheim zu mehreren Verletzten. Gegen 16:20 Uhr kam ein 41-jähriger Kleinbusfahrer in Fahrtrichtung Stuttgart aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und kollidierte mit weiteren Fahrzeugen. Durch den Zusammenstoß waren zwei der drei Fahrstreifen blockiert und der Verkehr staute sich. Der Kleinbus kollidierte nach derzeitigem Ermittlungsstand mit insgesamt zwei weiteren Pkws und einem Lkw. Hierdurch wurden insgesamt sieben Personen verletzt und in nahegelegene Krankenhäuser verbracht. Den entstandenen Sachschaden bezifferten die Beamten nach einer ersten Schätzung auf 50.000 Euro. Trotz der Temperaturen von über 5 Grad Celsius blieb der Graupel kurzfristig auf der Fahrbahn liegen, weshalb auch in der Gegenrichtung der Verkehr annähernd zum Erliegen kam. Gegen den 41-jährigen Unfallfahrer leiteten die Beamten der Verkehrspolizei Günzburg ein Strafverfahren aufgrund fahrlässiger Körperverletzung sowie ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wegen der nicht angepassten Geschwindigkeit ein. Aufgrund der anfänglich unklaren Anzahl an Verletzten waren die Rettungskräfte und Polizei mir mehreren Fahrzeugen vor Ort. Eine zufällig anwesende Besatzung der Feldjäger unterstützte bei der Erstversorgung an der Unfallstelle. Für die Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten kam es bis circa 18:30 Uhr zu Verkehrsbeeinträchtigungen.