WÜRZBURG / GROMBÜHL. Seit Dienstagabend wird ein 13-jähriger Jugendlicher vermisst. Die Würzburger Polizei ist auf der Suche nach dem Jungen und bittet nun auch die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise auf eine Straftat liegen indes nicht vor.

Der 13-jährige Lennox Maier hat am Dienstagabend, gegen 17:15 Uhr, die Jugendhilfeeinrichtung in der Brücknerstraße verlassen und wird seitdem vermisst. Es ist nicht auszuschließen, dass sich der Jugendliche in einer hilflosen Lage befindet. Die Würzburger Polizei hat die Suchmaßnahmen eingeleitet, diese führten bislang nicht zum Auffinden des 13-Jährigen. Dieser könnte sich dem Sachstand nach im Raum Würzburg oder auch Eltmann aufhalten. Hinweise auf eine Straftat im Zusammenhang mit dem Verschwinden liegen derzeit nicht vor.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

Circa 155 cm groß bei schlanker Statur

Etwa 50 kg schwer

Dunkelblonde Haare, seitlich kurz und oben etwas länger

Trug zuletzt: einen Tarnfleck-Pullover, eine weiße Jacke, eine dunkle Hose und schwarze Sneaker mit lila Akzenten an den Seiten

Hinweise nimmt die Würzburger Polizei unter 0931 / 457 – 2210 entgegen.