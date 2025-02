PIDING, LKR. BERCHTESGADENER LAND. Die Grenzpolizeiinspektion (GPI) Piding bekommt zum 01. März 2025 einen neuen Dienststellenleiter. Polizeidirektor Gerhard Holzinger übernimmt das Amt von Leitendem Polizeidirektor Robert Anderl, der in den Ruhestand eintritt.

Die feierliche Veranstaltung zu diesem Amtswechsel fand bereits ein paar Tage vor dessen offiziellem Inkrafttreten statt. Polizeipräsident Frank Hellwig begrüßte am Donnerstag, den 27.02.2025, zahlreiche geladene Gäste im Fortbildungsinstitut der Bayerischen Polizei (BPFI) in Ainring, um Herrn Anderl zu verabschieden und Herrn Holzinger in das Amt einzuführen.

Zu den Gästen gehörten unter anderem der Landrat des Landkreises Berchtesgadener Land, Bernhard Kern, der Erste Bürgermeister der Gemeinde Piding, Hannes Holzner, der stellvertretende Leiter der Bundespolizeiinspektion Freilassing, Tobias Münzel, sowie hochrangige Vertreter des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd und auch der benachbarten Landespolizeidirektion Salzburg. Nicht fehlen durften natürlich die Familien und engen Freunde der beiden Protagonisten.

Nach einer kurzen Begrüßung und einleitenden Worten durch den stellvertretenden Dienststellenleiter der GPI Piding, Polizeirat Florian Helminger, übernahm der Polizeipräsident das Wort und ließ zunächst die herausragende Karriere von Robert Anderl Revue passieren.

Der verheiratete Familienvater begann seine Karriere 1982 mit der Ausbildung im damaligen mittleren Polizeivollzugsdienst. Nach Stationen bei einer Münchner Einsatzhundertschaft sowie dem Unterstützungskommando Dachau folgte der Aufstieg in die heute als 3. Qualifikationsebene (QE) bezeichnete Laufbahnebene. Nach seiner Versetzung zum damaligen Polizeipräsidium Oberbayern sammelte Herr Anderl erste Führungserfahrungen als stellvertretender Dienstgruppenleiter bei der Polizeiinspektion (PI) Trostberg und anschließend als Leiter des Einsatzzuges der früheren Polizeidirektion Traunstein.

Im Rahmen des Ausbildungsverfahrens für den Aufstieg in die 4. QE leitete er die heutige GPI Murnau und studierte anschließend an der deutschen Polizeihochschule in Hiltrup. Danach leitete er unter anderem die heutige GPI Raubling, die PI Mühldorf, das Sachgebiet E2 des PP Oberbayern Süd sowie bereits früher schon einmal die GPI Piding.

Herr Anderl blickt auf eine abwechslungsreiche und hingebungsvolle Karriere zurück. Bis zu seinem nun folgenden Ruhestand war er knapp 43 Jahre im Dienst der Bayerischen Polizei.

Polizeipräsident Hellwig zeigte sich sichtlich beeindruckt von dieser Karriere und machte keinen Hehl daraus, dass dem PP Oberbayern Süd ein großartiger Mitarbeiter und Mensch verloren geht.

Sein Nachfolger, Polizeidirektor Gerhard Holzinger, ist mehr als prädestiniert für die Leitung der Pidinger Grenzpolizei. Der ebenfalls verheiratete Familienvater bringt neben jeder Menge Erfahrung und Einsatzgeschick auch viel Menschlichkeit mit.

Als Direkteinsteiger in den gehobenen Dienst begann Herr Holzinger seine Laufbahn bei der PI Bad Reichenhall als Sachbearbeiter und später auch Dienstgruppenleiter. Als passionierter Alpinist war es eine logische Konsequenz, dass er zusätzlich noch die Ausbildung zum staatlich geprüften Polizeiberg- und Skiführer absolvierte.

Nach dem Studium zum Aufstieg in die 4. QE wurde er zum Leiter der PI Rosenheim ernannt und führte zudem den Alpinen Einsatzzug des PP Oberbayern. Ab 2009 und bis heute war Herr Holzinger Angehöriger des BPFI Ainring, zuletzt als stellvertretender Leiter dieses für die gesamte Bayerische Polizei bedeutsamen Fortbildungsinstituts.

Frank Hellwig verdeutlichte nochmals, wie zufrieden man mit der Bestellung von Herrn Holzinger als Leiter der GPI Piding sei und wünschte ihm für seine neue Aufgabe viel Erfolg und stets ein glückliches Händchen.