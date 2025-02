326. Verkehrsunfallflucht; drei Personen verletzt – Ludwigsvorstadt

Am Mittwoch, 26.02.2025, gegen 16:30 Uhr, fuhr ein Busfahrer mit einem Linienbus (Linie 62) auf der Ruppertstraße in Richtung Poccistraße. An der Kreuzung zur Lindwurmstraße wollte er diese geradeaus überqueren.

Zeitgleich fuhr eine unbekannte Person mit einem grünen Pkw von der Poccistraße in Richtung der Ruppertstraße. An der Kreuzung zur Lindwurmstraße bog der Pkw nach links in diese ab.

Dabei missachtete der unbekannte Fahrer nach den ersten Erkenntnissen die Vorfahrt des Linienbusses, so dass der Busfahrer eine Gefahrenbremsung einleiten musste. Hierbei stürzten drei Fahrgäste (eine 36-Jährige, eine 37-Jährige und eine 51-Jährige) und sie wurden dabei verletzt. Sie mussten mit Rettungswägen zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden.

Der unbekannte Fahrer entfernte sich mit dem Pkw von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstr. 210, 81549 München, Tel.: (089) 6216 - 3322, in Verbindung zu setzen.

327. Größerer Polizeieinsatz – Feldkirchen

Am Mittwoch, 26.02.2025, gegen 12:30 Uhr, wurde der Polizeinotruf darüber informiert, dass sich ein 36-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München in einer psychischen Ausnahmesituation befinde und sich im Haus einer Familienangehörigen aufhält.

Sofort wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Dort konnte der 36-Jährige angetroffen und festgenommen werden. Er führte ein Messer mit sich und wirkte auf die Polizeibeamten psychisch auffällig. Das Messer wurde sichergestellt.

Die 65-jährige Familienangehörige wurde nicht verletzt. Der 36-Jährige wurde in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen.

328. Einbruch in Wohnung – Nymphenburg

Im Zeitraum von Dienstag, 25.02.2025, 12:00 Uhr, bis Mittwoch, 26.02.2025, 09:00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus. Die Bewohner befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht in der Wohnung.

Anschließend wurden sämtliche Räume durchsucht. Es wurden zahlreiche Gegenstände (u.a. Schmuck) im Wert von mehreren zehntausend Euro entwendet.

Die Münchner Kriminalpolizei führte umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Dall`Armi-Straße, Hanfstaenglstraße und Stuberstraße (Nymphenburg) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

329. Wohnungseinbruch – Neuhausen

Im Tatzeitraum Mittwoch, 26.02.2025, zwischen 16:45 Uhr bis 22:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Hochparterrewohnung in Neuhausen.

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter über ein Fenster in die Wohnung ein. Daraufhin wurden sämtliche Räume nach Diebesgut durchsucht. Es wurden zahlreiche Gegenstände (u.a. Schmuck) im Wert von mehreren zehntausend Euro entwendet.

Es wurden durch die Münchner Kriminalpolizei umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Aiblingerstraße, Lachnerstraße und Rondell Neuwittelsbach (Neuhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

330. Einbruch in Einfamilienhaus – Unterschleißheim

Am Mittwoch, 26.02.2025, zwischen 08:15 Uhr und 18:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in Unterschleißheim.

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen drangen ein oder mehrere unbekannte Täter über eine Terrassentür in das Haus. Anschließend wurden sämtliche Räume nach Diebesgut durchsucht. Es wurden diverse Gegenstände (u.a. Uhren) im Wert von mehreren tausend Euro entwendet.

Die Münchner Kriminalpolizei führte umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Lise-Meitner-Straße, Wilhelm-Busch-Straße, Dietersheimer Straße und Röntgen-Straße (Unterschleißheim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.