0365 - Polizei ermittelt wegen Betruges - Schockanruf

Innenstadt – Am gestrigen Mittwoch (26.02.2025) betrogen bislang unbekannte Täter einen 23-jährigen Mann um einen niedrigen fünfstelligen Geldbetrag.

Der Mann erhielt einen sogenannten Schockanruf eines unbekannten Anrufers. Dieser erzählte ihm, dass sein Vater einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und nun eine Kaution zu bezahlen sei. Der Mann schenkte dem Anrufer Glauben und übergab den Bargeldbetrag an weitere unbekannte Täter in der Innenstadt. Der Betrug fiel auf, als die Mann Kontakt zu seinem Vater aufnahm.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Betrugs.

Bei den sogenannten Schockanrufen bringen Täter ihre Opfer durch verschiedenste Maschen und dem Aufbauen von Ängsten dazu, Bargeld oder andere Vermögenswerte zu übergeben. Zielgruppe der Täter sind nicht nur Seniorinnen und Senioren, sondern auch jüngere Personen.

Um sich vor derartigen Betrügereien zu schützen, gibt die Polizei folgende Tipps:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge oder Wertgegenstände als Kaution bitten.

Übergeben Sie nie Geld an unbekannte Personen.

Überprüfen sie Angaben persönlich durch telefonische Nachfrage bei der Behörde oder den jeweiligen Angehörigen unter der Ihnen bekannten Telefonnummer.

Suchen Sie die Telefonnummer der jeweiligen Behörde selbst heraus.

Verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend den polizeilichen Notruf 110.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter folgenden Links:

https://www.polizei.bayern.de/nmmo

https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/telefonbetrug-durch-schockanrufe/

0366 – Polizei ermittelt nach Widerstand

Innenstadt – Am gestrigen Mittwoch (26.02.2025) leisteten eine 43-Jährige und ein 40-Jähriger Widerstand und beleidigten Polizeibeamte am Königsplatz. Ein Beamter wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 20.45 Uhr warf der 43-Jährige einen Gegenstand gegen die Glasscheibe einer Haltestelle. Eine vorbeifahrende Streife sah dies. Bei der Kontrolle durch die Beamten wehrten sich die Frau und der Mann gegen die polizeilichen Maßnahmen und verhielten sich äußerst aggressiv gegenüber den Einsatzkräften. Der 40-Jährige beleidigte zudem die Polizeibeamten. Ein Polizeibeamter wurde durch den 40-Jährigen leicht verletzt. Der 40-Jährige beruhigte sich nach Abschluss der Maßnahmen. Die 43-Jährige war weiterhin aggressiv, weshalb die Polizei sie in den Arrest brachte.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung gegen die 43-Jährige und den 40-Jährigen.

0367 - Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Hochzoll – Am Mittwoch (26.02.2025), in der Zeit von 19.15 Uhr bis 19.30 Uhr schlug eine bislang unbekannte Person die Seitenscheibe eines blauen Mazda 6 in der Falkensteinstraße ein. Es entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

0368 – Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Pfersee – In der Zeit von Dienstag (25.02.2025), 17.00 Uhr, bis Mittwoch (26.02.2025), 07.30 Uhr, touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen VW Golf in der Luitpoldstraße. Der Unbekannte flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 700 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

0369 – Polizei kontrolliert Geschwindigkeit und Abstand

Augsburg - In der vergangenen Woche führte die Verkehrspolizei Augsburg mehrere Geschwindigkeits- und Abstandsmessungen auf Bundesstraßen sowie der Bundesautobahn A8 im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Nord durch.

Insgesamt wurden rund 60 000 Fahrzeuge an fast 20 unterschiedlichen Orten gemessen. Über 600 Fahrerinnen und Fahrer waren deutlich zu schnell. Beinahe 30 Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer erwartet nun ein Fahrverbot von mindestens einem Monat.

Den traurigen Höchstwert erreichte ein Fahrer auf der A8 bei Gersthofen. Der Mann fuhr 217 km/h bei erlaubten 120 km/h Höhchstgeschwindigkeit. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld von 700 Euro, ein Fahrverbot von 3 Monaten und 2 Punkte.

Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, die zulässige Höchstgeschwindigkeit einzuhalten, da zu hohe oder nicht angepasste Geschwindigkeit seit Jahren zu den Hauptunfallursachen bei schweren und tödlichen Verkehrsunfällen zählt.