ERLANGEN. (206) In der Nacht von Dienstag (25.02.2025) auf Mittwoch (26.02.2025) brachen Unbekannte in ein Schulgebäude in Erlangen ein. Die Erlanger Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Im genannten Zeitraum verschafften sich Unbekannte gewaltsam über eine Türe Zutritt zu einem Schulgebäude Am Röthelheim. Hierdurch verursachten sie Sachschaden in Höhe von mindestens 1500 Euro.Im Anwesen durchwühlten die Einbrecher mehrere Büros und Schränke nach Wertgegenständen. Die Höhe des Entwendungsschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Spurensicherung kam vor Ort. Das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

Erstellt durch: Michael Petzold / bl