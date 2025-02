HEILIGENSTADT IN OBERFRANKEN, LKR. BAMBERG. Tödliche Verletzungen erlitt am Donnerstagvormittag ein 58-jähriger Autofahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2188 zwischen den Gemeindeteilen Teuchatz und Burggrub.

Gegen 7.10 Uhr befuhr der 58-Jährige mit seinem Seat die Staatsstraße 2188 in Richtung Teuchatz. Als der Fahrer auf die Gegenfahrbahn ausscherte, um einen LKW zu überholen, stieß er mit einem entgegenkommenden Volkswagen frontal zusammen. Durch den Zusammenstoß erlitt der 58-jährige Seat-Fahrer aus dem Landkreis Bamberg schwere Verletzungen. Trotz Reanimation durch den Rettungsdienst verstarb der Mann noch an der Unfallstelle. Der 28-jährige Fahrer des Volkswagen erlitt ebenfalls schwere Verletzungen und kam zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bamberg unterstützt ein Sachverständiger die Beamten der Polizei Bamberg-Land bei der Unfallrekonstruktion. Für die Dauer der Unfallaufnahme ist die Staatsstraße zwischen Teuchatz und Burggrub bis voraussichtlich 13 Uhr komplett gesperrt.