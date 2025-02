LANDKREIS EICHSTÄTT. WELLHEIM. Seit 31. Januar 2025 beschäftigte sich die Kriminalpolizei Ingolstadt mit einem schweren Raubdelikt, das hier in der Region bisher so wohl kaum vorstellbar war. Ein Wellheimer wurde an einem Freitagnachmittag von einem Fremden beobachtet, als er zusammen mit seinen Helfern die Träger einer Photovoltaikanlage auf seinem Dach installierte. Der Beobachter nutzte dann „die Gunst der Stunde“ und verlud unter den Augen der auf dem Dach Arbeitenden eine auf dem Grundstück stehende Palette mit PV-Anlagen-Zubehör mit einer sogenannten Ameise auf seinen Lkw. Als er vom Hausbesitzer daraufhin zur Rede gestellt wurde, gab er an im Auftrag der Firma zu handeln und flüchtete samt Beute in unbekannte Richtung.

Beim Versuch, die Entwendung seines Eigentums zu verhindern, folgte der Hausbesitzer dem Flüchtigen mit seinem Auto bis zu einem Waldweg zwischen den Ortschaften Hütting und Bergen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Von dort aus verständigte er die Polizei. Dabei bemerkte der Täter, dass ihm der Besitzer der Photovoltaikanlage gefolgt war und ging unvermittelt auf ihn zu. Gewaltsam zog er den Wellheimer aus seinem Auto, bedrohte ihn mit einem Klappmesser und raubte ihn aus, bevor er seine Flucht fortsetzte.

Sofort eingeleitete polizeiliche Fahndungsmaßnahmen konnten zwar zunächst keinen Erfolg, im Nachgang jedoch sehr schnell erste Ermittlungsansätze bringen. Dabei nutzten die Kriminalbeamten in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Ingolstadt alle ihnen zur Verfügung stehenden Recherchemöglichkeiten, Spuren zu analysieren und auszuwerten, um den Tatverdächtigen zu ermitteln. Gegen den in Gütersloh lebenden Mann wurde auf Antrag der sachleitenden Staatsanwaltschaft Ingolstadt ein richterlicher Haftbefehl erwirkt, der in dieser Woche vollzogen werden konnte. Der 40-jährige Tatverdächtige wurde am 24.02.2025 wegen Verdachts des schweren Raubes in Untersuchungshaft genommen und in Bielefeld einer Haftanstalt überstellt. Die Ermittlungen dauern an.