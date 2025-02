GRASSAU, LKR. TRAUNSTEIN. Am Mittwochvormittag, 26. Februar 2025, verunglückte ein 22-Jähriger bei Arbeiten an einer Baustelle in Grassau tödlich, ein Zweiter wurde schwer verletzt. Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein ermittelt jetzt die Kriminalpolizeiinspektion Traunstein die genauen Umstände des tragischen Unfalls.

Am Mittwochvormittag (26. Februar 2025), gegen 9.40 Uhr, wurde die Polizeieinsatzzentrale Oberbayern Süd über Hilfeschreie an einer Baustelle im Marktbereich Grassau informiert. Ein 22-jähriger Arbeiter erlitt tödliche Verletzungen, ein 23-Jähriger wurde schwer verletzt zur weiteren medizinischen Behandlung ins Klinikum gebracht.

Mitarbeiter einer Baufirma verrichteten Arbeiten an einer Baustelle in Grassau zum Abtragen eines Balkons. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fielen Teile des Balkons, auf welchem sich gerade zwei Arbeiter befanden, herab und die beiden gerieten unter die hinuntergestürzte Betonplatte. Ersthelfer konnten die beiden befreien. Ein 22-Jähriger Arbeiter aus dem Landkreis Rosenheim wurde so schwer verletzt, dass er noch vor Ort verstarb und der verständigte Notarzt nur mehr den Tod feststellen konnte. Der zweite Arbeiter, ein 23-jähriger Mann, ebenfalls aus dem Landkreis Rosenheim, wurde mit schweren Quetschverletzungen zur weiteren medizinischen Behandlung ins Klinikum gebracht.

Die ersten Maßnahmen vor Ort leiteten und koordinierten Beamte der Polizeiinspektion Grassau. Noch an der Unfallstelle übernahmen Ermittler der Kriminalpolizei Traunstein, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, die weiteren Untersuchungen zum genauen Unfallhergang.

Nach bisherigem Kenntnisstand muss von einem tragischen Arbeitsunfall ausgegangen werden.