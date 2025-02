KULMBACH / HIMMELKRON, LKR. KULMBACH. Unbekannte Einbrecher brachen am frühen Mittwochmorgen gewaltsam in das Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr Kulmbach ein und stahlen aus einem Einsatzfahrzeug verschiedene Rettungsgeräte. Wenig später nutzten sie diese Hilfsmittel, um in ein Schnellrestaurant in Himmelkron einzubrechen. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Nach aktuellem Ermittlungsstand verschafften sich die Täter im Schutz der Dunkelheit Zutritt zum Feuerwehrhaus in der E.-C.-Baumann-Straße in Kulmbach. Sie entwendeten aus einem Einsatzfahrzeug ein Brecheisen sowie einen Rettungsspreizer. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag, der Sachschaden am Feuerwehrhaus auf rund 1.000 Euro.

In der gleichen Nacht drangen vermutlich dieselben Täter in ein Schnellrestaurant in der Hofer Straße in Himmelkron ein. Nach bisherigen Erkenntnissen setzten sie die zuvor gestohlenen Feuerwehrgeräte ein, um sich Zugang zu verschaffen und den Tresor anzugehen. Sie entkamen unter anderem mit Bargeld in vierstelliger Höhe. Der entstandene Sachschaden steht noch nicht abschließend fest.

Die Kriminalpolizei Bayreuth bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer in den Nachtstunden des Mittwochmorgens verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Tatorte beobachtet hat oder Hinweise zu den entwendeten Rettungsgeräten sowie einer gestohlenen Festplatte bzw. einem Receiver geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0921/506-0 zu melden.