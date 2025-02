GOLDKRONACH, LKR. BAYREUTH. Bei einem Ausflug mit einem Reisebus am vergangenen Freitag kam es zu rechtsradikalen Parolen und einer handgreiflichen Auseinandersetzung unter den Teilnehmern. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Der Reisebus mit rund 30 Personen war am Mittag von Goldkronach nach Schederndorf unterwegs. Auf der Rückfahrt am Abend kam es unter den teils stark alkoholisierten Insassen zunächst zu einer politischen Diskussion. Gegen 20.40 Uhr äußerte ein bislang Unbekannter rechtsradikale Parolen. In der Folge entwickelte sich sowohl im Bus als auch an einer Haltestelle in Goldkronach eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Ein 39-Jähriger erlitt Gesichts- und Handverletzungen und musste medizinisch versorgt werden.

Die Kriminalpolizei Bayreuth bittet Zeugen, die Hinweise zum Geschehen oder zur Identität des Unbekannten geben können, sich unter der Telefonnummer 0921/506-0 zu melden.