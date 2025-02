NÜRNBERG. (205) Am 22.02.2025 verstarb ein 16-jähriger Jugendlicher im Stadtteil Langwasser. Um bestehenden Gerüchten entgegen zu wirken, berichtet das Polizeipräsidium Mittelfranken über die Hintergründe des Todesfalls.



Angehörige fanden den 16-Jährigen am Morgen des 22.02.2025 tot in seinem Bett liegend auf und verständigten den Rettungsdienst. Im weiteren Verlauf wurde die Polizei hinzugezogen.

Der Jugendliche war nach Angaben seiner Eltern am Vorabend gegen 23:30 Uhr nach Hause gekommen und hätte sich dann in seinem Zimmer schlafen gelegt. Auf Grund des jungen Alters des Verstorbenen stellte das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei erste Ermittlungen zur Todesursache an. Im Zuge dessen ergaben sich vage Hinweise auf eine körperliche Auseinandersetzung, die am Vorabend (21.02.2025) stattgefunden haben könnte. Der Verstorbene wies leichte Verletzungen u.a. in Form von Abschürfungen auf. Diese Erkenntnisse konnte jedoch bislang nicht verifiziert werden und sind weiterhin Gegenstand der Ermittlungen.

Eine Obuktion des Verstorbenen, welche am 25.02.2025 durchgeführt worden war, erbrachte keine abschließend sichere Todesursache. Fest steht, dass der Tod nicht durch Gewalteinwirkung verursacht wurde.

Gerüchten, der Jugendliche sei auf Grund eines Messerangriffs im Bereich Langwasser verstorben, tritt das Polizeipräsidium Mittelfranken entgegen. Dies entbehrt jeglicher Grundlage und ist schlichtweg falsch.

Durch die sachbearbeitende Dienststelle wurden weitere rechtsmedizinische Gutachten in Auftrag gegeben, um die Todesursache abschließend klären zu können.



