320. Raub eines Fanschals – Laim

Am Freitag, 21.02.2025, gegen 22:00 Uhr, befanden sich zwei 17-Jährige und ein 18-Jähriger (alle mit Wohnsitz in München) im Bereich des Laimer Platzes.

Die Jugendlichen begaben sich im Anschluss zu Fuß und einer auf einem Fahrrad in Richtung der Guido-Schneble-Straße. Dort traten drei männliche Personen von hinten auf die Jugendlichen heran und zogen einen der 17-Jährigen von seinem Fahrrad, sodass dieser zu Boden stürzte. Dort wurde der 17-Jährige tätlich angegriffen und sein sichtbar am Hals getragener Fanschal eines ortsansässigen Münchner Fußballvereins entwendet.

Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Währenddessen verständigte der andere 17-Jährige die Polizei.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Ergreifung der Täter.

Der 17-jährige Geschädigte wurde bei dem Vorfall leicht verletzt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernimmt das Kommissariat 23

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 170 cm – 180 cm, ca. 20 Jahre

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Gotthardstraße, Guido-Schneble-Straße und Laimer Platz (Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 23, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

321. Bedrohung und versuchte Körperverletzung – Trudering

Am Dienstag, 25.02.2025, gegen 14:30 Uhr, informierte ein 28-Jähriger mit Wohnsitz in München den Notruf der Polizei, dass er soeben mit einem Messer bedroht wurde. Sofort begaben sich mehrere Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit.

Vor Ort konnte in Erfahrung gebracht werden, dass der 28-Jährige zuvor mit einem bislang unbekannten Täter in Streit geriet. Infolgedessen zog der unbekannte Täter ein Messer, bedrohte den 28-Jährigen und führte Stichbewegungen in seine Richtung aus.

Anschließend flüchtete der Täter mit einer weiblichen Begleiterin in den dort befindlichen U-Bahnhof und entfernte sich mit der U2 in Fahrtrichtung Messestadt Ost.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Ergreifung des unbekannten Täters.

Die weiteren Ermittlungen wegen versuchter Körperverletzung und Bedrohung übernimmt das Kommissariat 26.

322. Einbruchsdelikt – Ramersdorf

Am Dienstag, 25.02.2025, gegen 11:15 Uhr, wurde dem Notruf der Polizei von einer Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses mitgeteilt, dass zwei bislang unbekannte Täter bei einer Nachbarin gewaltsam über die Wohnungstüre eingebrochen waren.

Als die Täter von der Mitteilerin bemerkt wurden, flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Daraufhin wurden mehrere Polizeistreifen zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte bislang nicht zur Ergreifung der Täter. Ob bei dem Einbruch etwas entwendet bedarf noch weiterer Ermittlungen.

Das Kommissariat 53 hat diese übernommen.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Männlich, schwarz gekleidet, Jogginghose, vermummt

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Balanstraße, Chiemgaustraße und Pfarrweg (Ramersdorf) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

323. Terminhinweis:

Pressekonferenz zum Thema Sicherheit im Straßenverkehr und Verkehrsunfallbilanz 2024

Am Donnerstag, 27.02.2025, um 11:30 Uhr, wird im Medienzentrum des Polizeipräsidiums München, Eingang Augustinerstraße, die diesjährige Pressekonferenz zur Vorstellung der Verkehrsunfallstatistik für das Jahr 2024 stattfinden.

Hierbei werden Polizeivizepräsident Christian Huber und Leitender Polizeidirektor Thomas Madl, Leiter der Abteilung für Polizeiliche Verkehrsaufgaben, die verkehrspolizeilichen Schwerpunkte des vergangenen Jahres vorstellen und einen Ausblick auf das laufende Jahr geben.

Medienvertreter sind zur Pressekonferenz herzlich eingeladen. Es wird um vorherige Anmeldung per E-Mail gebeten.

324. Gefährliche Körperverletzung; drei Tatverdächtige ermittelt – Berg am Laim

Am Dienstag, 25.02.2025, gegen 08:00 Uhr, informierte eine Schulbegleiterin die Münchner Polizei über eine körperliche Auseinandersetzung zwischen vier Jugendlichen am Innsbrucker Ring. Dabei soll unter anderem mit massiver Gewalteinwirkung auf einen am Boden liegenden eingewirkt worden sein.

Nachdem mehrere Passanten auf den Vorfall aufmerksam wurden und dazwischengingen, entfernten sich alle Beteiligten in unbekannte Richtung.

Im Rahmen umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnten drei 15-Jährige als Tatverdächtige gegen 09:00 Uhr in einer Münchner Mittelschule angetroffen werden. Sie wurden im Anschluss zu einer Münchner Polizeiinspektion verbracht.

Der Geschädigte, ein 16-jähriger Schüler, konnte gegen 11:00 Uhr in einer Münchner Realschule angetroffen werden. Er wurde im Anschluss aufgrund seiner Verletzungen mit einem hinzugezogenen Rettungsdienst in ein Münchner Krankenhaus verbracht.

Die Mobiltelefone der Tatverdächtigen wurden sichergestellt. Zwei der Tatverdächtigen wurden erkennungsdienstlich behandelt. Alle drei wurden im Anschluss den Erziehungsberechtigten übergeben.

Die Hintergründe für die Auseinandersetzung sind derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Das Kommissariat 23 hat die weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung übernommen.