KULMBACH. Bei einer Kunstausstellung in der Stadthalle in Kulmbach wurden am Sonntagabend hochwertige Kunstgegenstände gestohlen. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen.

Am Sonntag stellten mehrere Händler ihre Kunstgegenstände in der Stadthalle Kulmbach in der Straße „Sutte“ aus und boten diese auch zum Verkauf an. Nachdem die Ausstellung gegen 20.30 Uhr beendet war, packte ein 67-jähriger Aussteller seine Waren in eine graue Plastikbox zusammen, um sie im Anschluss in sein Fahrzeug zu verladen. Als der Mann die graue Box für ein paar Minuten unbeaufsichtigt ließ und sein Auto holte, entwendeten bislang unbekannte Täter die Transportbox. In der Plastikbox befanden sich Kunstgegenstände im Wert eines niedrigen sechsstelligen Eurobetrags.

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen. Wer sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 mit der Kripo Bayreuth in Verbindung zu setzen.