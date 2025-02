0359 – Mann nach Bedrohung festgenommen

Innenstadt – Am Montagabend (24.02.2025) bedrohte und beleidigte ein 46-jähriger Mann einen 18-Jährigen in einer Straßenbahn der Linie 2 am Königsplatz. Die Polizei nahm den Mann fest.

Gegen 20.45 Uhr verständigten Zeugen die Polizei und teilten mit, dass der 46-Jährige den 18-Jährigen in der Straßenbahn mit einem Messer bedrohe und diesen beleidige. Die Polizeibeamten trafen den Mann noch in der Straßenbahn an. Dieser verhielt sich äußerst aggressiv und unkooperativ gegenüber der Polizei. Die Beamten nahmen den Mann noch vor Ort fest. Bei der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte insgesamt vier Messer und zwei Scheren bei dem Mann fest und stellten diese sicher. Ein Atemalkoholtest bei dem 46-jährigen Mann ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Der 46-Jährige wurde bei dem Einsatz leicht verletzt. Alle anderen Beteiligten blieben unverletzt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 46-Jährige am 25.02.2025 einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl u.a. wegen Bedrohung und setzte diesen in Vollzug. Der 46-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Beleidigung und Bedrohung gegen den 46-jährigen Mann.

0360 – Polizei ermittelt nach Ladendiebstahl

Lechhausen – Am gestrigen Dienstag (25.02.2025) entwendete eine 67-Jährige mehrere Gegenstände aus einem Supermarkt in der Neuburger Straße.

Gegen 11.45 Uhr steckte die 67-Jährige mehrere Lebensmittel in ihre Tasche und verließ das Geschäft ohne die Waren zu bezahlen. Eine Mitarbeiterin hielt die Frau an und verständigte die Polizei. Die Beamten stellten das Diebesgut sicher und veranlassten eine erkennungsdienstliche Behandlung bei der 67-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls gegen die 67-jährige Frau.

0361 – Polizei warnt vor Betrug

Innenstadt – Am gestrigen Dienstag (25.02.2025) kam es zu zwei Betrugsdelikten in der in der Annastraße und am Rathausplatz.

Zwischen 18.00 Uhr und 18.15 Uhr bat ein bislang unbekannter, männlichen Täter zwei junge Männer um Bargeld. In englischer Sprache gab er an, dass er kein Geld abheben könne, den Betrag aber umgehend zurück überweisen werde. Ein 28-Jähriger bemerkte den Betrug und ging weiter, ein 22-Jähriger gab dem Täter 200 Euro. Die angebliche Rücküberweisung des Täters kam nie beim 28-Jährigen an.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:

Ca. 30 Jahre, ca. 175 cm groß, kräftige Statur, schwarze Haare

Die Polizei ermittelt nun in oben genannten Fällen wegen Betrugsdelikten. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Um sich vor diesen zu schützen rät die Polizei Schwaben Nord:

Seien Sie misstrauisch, wenn fremde Personen Ihnen von Ihrer Notlage erzählen.

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis.

Wenn eine Person Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehenden Personen.

Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen.

Übergeben oder überweisen Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen.

Kommt Ihnen etwas verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

Sind Sie bereits Opfer eines Betruges geworden, zeigen Sie die Tat unbedingt bei der Polizei an. Dies kann der Polizei helfen, Zusammenhänge zu erkennen, andere Personen entsprechend zu sensibilisieren und die Täter zu überführen.

0362 – Polizei ermittelt nach Kennzeichendiebstahl

Haunstetten – Am Dienstag (18.02.2025) im Zeitraum von 00.00 bis 08.15 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter das vordere Kennzeichen eines Daimler-Benz in der Guttenbrunnenstraße.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

0363 – Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Lechhausen – In der Zeit von Montag (24.02.2025), 18.30 Uhr, bis Dienstag (25.02.2025), 08.00 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen einen blauen Audi A4 in der Reichenbachstraße. Der Unbekannte flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Kriegshaber – In der Zeit von Montag (24.02.2025), 22.30 Uhr, bis Dienstag (25.02.2025), 07.40 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen Renault Kangoo am Kobelweg an. Der Unbekannte flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

Kriegshaber – Am gestrigen Dienstag (25.02.2025), in der Zeit von 19.00 Uhr bis 22.50 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen einen weißen BMW in der Ulmer Straße. Der Unbekannte flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.