PLÖßBERG/TACHOV(CZ). Ein Fahrzeugdieb sollte am Donnerstag, den 20. Februar einer Kontrolle unterzogen werden. Der Mann flüchtete auf waghalsige Weise, durchbrach eine Fahrzeugsperre der Bundespolizei und wurde mehrere Kilometer in Tschechien durch einen tschechischen Diensthundeführer festgenommen.

Gute, schnelle und grenzüberschreitende Zusammenarbeit aller Polizeibehörden war am Donnerstagmorgen der Schlüssel zum Erfolg. Ein Mercedes SUV sollte durch Fahnder der Verkehrspolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. gegen 05:50 Uhr kontrolliert werden und wurde daher im Bereich der B15 bei Plößberg zum Anhalten aufgefordert. Der Fahrer des über 300 PS starken Oberklassefahrzeugs war über das Kennenlernen der Polizeibeamten wenig begeistert und fuhr mit riskanten Manövern und sehr hoher Geschwindigkeit in Richtung des Grenzübergangs Bärnau. Dort warteten Kollegen der zwischenzeitlich informierten Bundespolizei, welche mit Dienstfahrzeug und technischen Absperrmaterial eine Straßensperre errichteten. Jedoch auch diese hielt den Fahrer nicht auf, welcher sich den Weg frei rammte und seine Fahrt in Richtung Tschechien fortsetzte. Die inzwischen über das Gemeinsame Zentrum Schwandorf-Petrovice beteiligten Kollegen der tschechischen Polizei übernahmen auf tschechischem Hoheitsgebiet den Einsatz und wurden von den Weidener Kollegen an das im Bereich Tachov in einem Gebüsch verlassene Fahrzeug herangeführt. Der Fahrer war den Schuhspuren im Schnee nach, zu Fuß weiter auf der Flucht. So zog der tschechische Einsatzleiter einen Diensthundes hinzu, der mit seinem Diensthundeführer zusammen die Spur des Mannes verfolgte und diesen schließlich festnehmen konnte. Nach ersten unglaubwürdigen Angaben gegenüber den Polizisten sei er in dem Fahrzeug auf einem Parkplatz wach geworden und hätte einen Anruf bekommen das Fahrzeug an einen Zielort zu fahren, da sonst seiner Freundin etwas zustoße.

Die nun ermittelnde Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. geht von einem Keyless-Go Diebstahl im Bereich Landau (Rheinland-Pfalz) aus und hat die Staatsanwaltschaft Weiden i.d.OPf. eingebunden, welche bereits einen Europäischen Haftbefehl beantragte. Dieser ist Grundlage einer geplanten Auslieferung des Mannes nach Deutschland. Den 33-Jährigen erwarten in Deutschland diverse Strafverfahren, unter anderem wegen besonders schwerem Diebstahl, gewerbsmäßiger Hehlerei und Gefährdung des Straßenverkehrs. Das gestohlene Fahrzeug wird in der nächsten Wochen nach Weiden i.d.OPf gebracht und einer kriminaltechnischen Untersuchung bei der Kriminalpolizeiinspektion unterzogen. Das Fahrzeug der Bundespolizei war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Inwieweit dabei auch Personen gefährdet wurden, werden die nun anstehenden Ermittlungen zeigen.