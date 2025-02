ERLANGEN. (204) In den frühen Mittwochmorgenstunden (26.02.2025) brachen Unbekannte in eine Schule im Erlanger Süden ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Gegen 01:15 Uhr wurde der Hausmeister einer Schule am Ohmplatz auf laute Geräusche aus dem Schulgebäude, in welchem sich seine Wohnung befindet, aufmerksam. Als er nach dem Rechten sah, stellte er fest, dass wohl in die Schule eingebrochen wurde und verständigte die Polizei.

Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen, gelang es den Einbrechern unerkannt zu flüchten. Diese verschafften sich zuvor gewaltsam über eine Tür Zutritt zu dem Anwesen und durchwühlten mehrere Schränke und Zimmer. Hierdurch verursachten die Unbekannten Sachschaden in Gesamthöhe von mindestens 1500 Euro. Die Höhe des Entwendungsschadens ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.



