NÜRNBERG. (203) Am Montagabend (24.02.2025) belästigte ein 46-jähriger Mann mehrere Kinder und deren Eltern auf einem Spielplatz im Nürnberger Norden. Der Mann konnte festgenommen und schließlich in die Obhut einer Fachklinik übergeben werden.



Gegen 19:20 Uhr teilten mehrere Besucher eines Spielplatzes in der Schäufeleinstraße der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Mittelfranken mit, dass sich dort ein Mann mit einer silbernen Maske aufhalten soll. Der Mann werfe mit Flaschen, schrie wirre Dinge und belästigte die anwesenden Kinder und Eltern in bedrohlicher Weise.

Eine alarmierte Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost konnte den 46-jährigen Mann unweit des Spielplatzes in einem Wohnhaus antreffen. Hierbei äußerte der offensichtlich verwirrte Mann, dass er seine Handlungen an dem Spielplatz fortsetzen werde und spuckte unaufhörlich in Richtung der Polizeibeamten.

Diese fesselten den Mann und nahmen ihn vorläufig fest. Da der 46-Jährige fortwährend und unkontrolliert um sich spuckte, mussten die Beamten den Kopf des Mannes mit einer Spuckhaube versehen.

Anschließend übergaben die Einsatzkräfte den 46-Jährigen in die Obhut einer Fachklinik. Zudem muss er sich nun unter anderem wegen des Verdachts der Bedrohung, der Beleidigung sowie der gefährlichen Körperverletzung strafrechtlich verantworten.

