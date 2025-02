PFARRKIRCHEN. Am Dienstag (25.02.2025) haben erneut Telefonbetrüger in Niederbayern zugeschlagen. Ein 88-Jähriger hat Bargeld an einen unbekannten Mann übergeben. Die Kriminalpolizeiinspektion Niederbayern hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Am Dienstagvormittag erhielt ein Senior aus Pfarrkirchen einen Anruf, bei dem ihm ein angeblicher Polizeibeamter erzählte, dass immer mehr Falschgeld im Umlauf sei. Zur Sicherheit solle er Bargeld abheben und zu Hause verstecken. Bei einem erneuten Anruf gab der angebliche Polizeibeamte an, dass die Polizei das Bargeld abholen und überprüfen werde. Ein bislang unbekannter Mann erschien vor dem Haus des 88-Jährigen, nahm das Geld an sich und entfernte sich unerkannt.

Beschreibung des Abholers:

Der Mann war ca. 30-40 Jahre, 180 cm groß und schlank

Er war bekleidet mit einer dunklen Hose und einem weißen Oberteil

Der unbekannte Mann stieg aus einem hellen Pkw aus und fuhr anschließend mit diesem davon. Nach derzeitigem Kenntnisstand handelte es sich möglicherweise um einen Pkw mit auswärtigem, jedoch deutschem Kennzeichen.

Zeugenaufruf

Personen, die am Dienstag (25.02.2025) zwischen 17.00 Uhr und 18.30 Uhr in Pfarrkirchen, insbesondere in der Gartlbergstraße verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pfarrkirchen, Tel. 08561/96040, oder jeder andere Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Reiner, Tel. 09421/868-1015

Veröffentlicht: 26.02.2025, 11.50 Uhr