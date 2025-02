Daniel Solcher übernimmt die Leitung der Polizeiinspektion Füssen

Mit dem Amtswechsel tritt Polizeirat Daniel Solcher die Nachfolge an. Der 39-Jährige begann seine Ausbildung bei der Bayerischen Polizei im Jahr 2005 und sammelte erste praktische Erfahrungen bei den Operativen Ergänzungsdiensten und der Einsatzhundertschaft in München. 2013 schloss er erfolgreich das Studium zum Aufstieg in die dritte Qualifikationsebene ab. Im Rahmen eines Förderverfahrens übernahm Solcher anschließend verschiedene Funktionen in München, Unterhaching und Giesing und sammelte umfangreiche Erfahrungen in der Schutz-, Kriminal- und Bereitschaftspolizei. Seine Leistungen qualifizierten ihn für den Aufstieg in die vierte Qualifikationsebene. Von 2020 bis 2022 absolvierte er erfolgreich das Masterstudium an der Deutschen Hochschule der Polizei. Zuletzt war er als Kriminalrat stellvertretender Leiter der Kriminalpolizeiinspektion Kempten.

Polizeipräsidentin Dr. Strößner zeigte sich überzeugt, dass Daniel Solcher mit seinem Fachwissen und seiner Führungskompetenz die Polizeiinspektion Füssen erfolgreich in die Zukunft führen wird:

„Herr Solcher, Sie übernehmen eine herausragende Dienststelle mit hochmotivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ihre umfassende Expertise macht Sie zur idealen Besetzung für diese verantwortungsvolle Aufgabe. Ich bin mir sicher, dass Sie mit Ihrer Professionalität, Ihrer Führungsstärke und Ihrem klaren Blick für die Herausforderungen der Zukunft diese neue Aufgabe mit Bravour meistern werden. Die Bürgerinnen und Bürger der Region können sich darauf verlassen, dass die Polizeiinspektion Füssen unter Ihrer Leitung weiterhin für Sicherheit, Vertrauen und Professionalität steht.“

Unterstützt wird Daniel Solcher künftig von seinem Stellvertreter, dem Ersten Polizeihauptkommissar Bernhard Martin, der im Mai Polizeihauptkommissar Mathias Linder ablösen wird. Linder war im Rahmen seines Förderverfahrens für einen möglichen Aufstieg in die 4. Qualifikationsebene in den vergangenen Monaten in Füssen tätig.

Dank an die Belegschaft und Ausblick in die Zukunft

Im Rahmen des Festakts wurde auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Polizeiinspektion Füssen für ihre engagierte Arbeit gedankt. Polizeipräsidentin Dr. Strößner betonte die Bedeutung einer sichtbaren Polizeipräsenz für das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung und hob hervor, dass die Polizei in schwierigen Zeiten ein verlässlicher Partner sei.

Die Veranstaltung endete mit Grußworten von Landrätin Maria Rita Zinnecker und Bürgermeister Maximilian Eichstetter. Musikalisch umrahmt wurde der Festakt vom Hornquartett des Polizeiorchesters Bayern.