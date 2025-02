SCHNAITSEE, LKR. TRAUNSTEIN. Am Dienstag, 25. Februar 2025, brach in einer Kiesgrube ein Feuer aus. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren sechsstelligen Eurobetrag geschätzt. Verletzt wurde durch den Brand glücklicherweise niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache werden nun von der Kriminalpolizei geführt.

Am Dienstagvormittag (25. Februar 2025) ging bei der Integrierten Leitstelle Traunstein die Mitteilung über einen Brand in einer Kiesgrube in Schnaitsee ein. Die sofort alarmierten Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren konnten vor Ort feststellen, dass eine dortige Siebmaschine in Vollbrand stand. Durch das rasche Einschreiten der Feuerwehr konnten die Flammen bald unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.

Die ersten Maßnahmen vor Ort erfolgten durch Beamte der örtlich zuständigen Polizeiinspektion Trostberg. Noch am Brandort übernahmen die Brandfahnder der Kriminalpolizei Traunstein, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, die weiteren Ermittlungen.

Nach ersten kriminalpolizeilichen Erkenntnissen entstand das Feuer im Rahmen von Wartungsarbeiten an der Siebmaschine. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren sechsstelligen Eurobetrag geschätzt. Verletzt wurde durch den Brand glücklicherweise niemand. Derzeit liegen keine Hinweise auf ein vorsätzliches Brandstiftungsdelikt vor. Die Ermittlungen dauern an.