MOOSBURG AN DER ISAR: Am heutigen Nachmittag wurde der langjährige Leiter der Polizeiinspektion Moosburg an der Isar, Erster Polizeihauptkommissar Christian Bidinger, im Rahmen einer kleinen Feierstunde in den Ruhestand verabschiedet.

Zahlreiche Ehrengäste aus Politik, der Polizei, der Justiz, der Feuerwehr, den Rettungs- und Hilfsorganisationen sowie Institutionen und Behörden aus dem Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Moosburg und Wegbegleiter Herrn Bidingers aus den vergangenen Dienstjahren kamen anlässlich der feierlichen Verabschiedung im Pfarrheim Moosburg zusammen.

Im Laufe seiner rund 45 Dienstjahre hat Erster Polizeihauptkommissar Christian Bidinger vielfältige Erfahrungen gesammelt. Nach Ausbildung und Tätigkeit beim damaligen Bundesgrenzschutz wechselte er nach Bayern. Dort war Bidinger zunächst in München tätig. Im Jahr 1993 schloss er den Aufstieg in den damaligen gehobenen Dienst (heute 3. QE) ab und erhielt neue Aufgaben, darunter bei der VPI Verkehrsunfallaufnahme der damaligen Polizeidirektion München Verkehr.

Im Mai 2010 übernahm der erfahrene Polizeibeamte die Leitung der Polizeiinspektion Moosburg an der Isar. Fast fünfzehn Jahre lang leitete Bidinger die Inspektion im Osten des Landkreises Freising mit großem Erfolg. Polizeipräsident Günther Gietl würdigte den langjährigen Dienststellenleiter und betonte, dass EPHK Christian Bidinger stets eine Leidenschaft zum Beruf und eine Hingabe zur Polizei erkennen ließ und die Polizeiinspektion mit Besonnenheit geführt hat.

Bis zur Neubesetzung der Leitung der Polizeiinspektion Moosburg an der Isar wird Herr Florian Brauner die Geschicke der Dienststelle leiten. Der Polizeioberkommissar (POK) wird die Leitungsfunktion bei der Polizeiinspektion Moosburg a.d. Isar im Rahmen seiner Führungsbewährung für die Ämter ab der 4. Qualifikationsebene für voraussichtlich sechs Monate inne haben.

Bildunterschrift: v.l.n.r: EPHK Christian Bidinger, Elisabeth Bidinger, Polizeipräsident Günther Gietl