Kriminaloberrat Andreas Fichtl übernimmt die Leitung der Kripo Neu-Ulm

Im Jahr 2009 begann Andreas Fichtl im Alter von 20 Jahren seine Laufbahn bei der Bayerischen Polizei mit dem Studium zum Direkteinstieg in die dritte Qualifikationsebene. Nach Stationen bei der Bayerischen Bereitschaftspolizei und der Einsatzabteilung der Polizei im Bayerischen Innenministerium wechselte er Endes des Jahres 2017 zum Polizeipräsidium Schwaben Süd/West. Nach einer Verwendung bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm führte ihn sein Weg über weitere Stationen im Polizeipräsidium zum Studium für den Aufstieg in die vierte Qualifikationsebene an die Deutsche Hochschule der Polizei in Münster. Das Studium schloss Andreas Fichtl 2021 mit einem Spitzenergebnis ab.

Nach einer einjährigen Verwendung als stellvertretender Dienststellenleiter der Kriminalpolizeiinspektion Kempten wurde Andreas Fichtl im Jahr 2022 stellvertretender Leiter der Kriminalpolizeiinspektion mit Zentralaufgaben in Neu-Ulm. Im Mai 2024 übernahm er dann die Führung der Amtsgeschäfte bei der Polizeiinspektion Günzburg. Jetzt leitet der 36-jährige Familienvater, der gebürtig aus der Oberpfalz stammt und nun im Landkreis Günzburg wohnhaft ist, die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm.

Die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm wurde fünf Jahre lang bis Herbst 2024 von Kriminaloberrat Robert Graf geführt, der zum 01. Oktober 2024 nach München zum Bayerischen Landeskriminalamt wechselte. Anschließend übernahm Erster Kriminalhauptkommissar Jürgen Salzmann interimsweise die Führung der Amtsgeschäfte.

Polizeipräsidentin Dr. Claudia Strößner hob die Leistung des Interimsleiters hervor:

„Jürgen Salzmann stellte sich der doppelten Herausforderung als Leiter des Fachkommissariats für Eigentumskriminalität und als Dienststellenleiter der Kriminalpolizeiinspektion mit all seinen Kommissariaten. Ich bedanke mich für sein herausragendes Engagement, das er in den vergangenen Monaten unermüdlich gezeigt hat.“

Die Polizeipräsidentin wandte sich anschließend an Kriminaloberrat Andreas Fichtl: