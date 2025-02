Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Bamberg

BAMBERG. In der Nacht auf vergangenen Freitag bemerkten Anwohner einen Mann, der sich an geparkten Autos zu schaffen machen soll. Kräfte der Polizei Bamberg-Stadt nahmen kurz darauf einen 30-Jährigen fest, der mutmaßliches Diebesgut aus den Fahrzeugen bei sich hatte. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg sitzt er inzwischen in Untersuchungshaft.

Am Freitag um 0.30 Uhr verständigten Anwohner die Polizei, als sie den Mann dabei beobachteten, wie er in der Kloster-Banz-Straße offenbar die Heckscheibe eines geparkten Autos einschlug. Alarmierte Beamte der Polizei Bamberg-Stadt konnten den 30-jährigen Tatverdächtigen kurz darauf in der Weißenburgstraße festnehmen. In den umliegenden Straßen fanden die Polizisten mehrere beschädigte Autos, in die der Tatverdächtige mutmaßlich eingebrochen war. Bei der Durchsuchung des Mannes stießen die Beamten auf vermutliches Diebesgut im Gesamtwert einer mittleren dreistelligen Summe und ein Cuttermesser. Der Gesamtschaden an den Autos beläuft sich etwa auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag.

Die Kriminalpolizei Bamberg übernahm die Ermittlungen. Als die Beamten den 30-Jährigen in die Polizeizelle brachten, soll er zwei Polizisten bespuckt haben.

Am Freitagvormittag wurde der marokkanische Staatsangehörige einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Bamberg vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg wegen des Verdachts des Diebstahls mit Waffen in drei tateinheitlichen Fällen, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte in zwei tateinheitlichen Fällen und anderen Delikten Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann. Er sitzt seitdem in einer Justizvollzugsanstalt ein.