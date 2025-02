LANDKREIS EBERSBERG. POING. MÜNCHEN. Nach umfangreichen verdeckten Ermittlungen im Zusammenhang mit der Bekämpfung von Drogenkriminalität durchsuchten Beamte der Kriminalpolizei Erding mit Unterstützung von Einsatzkräften des Zentralen Einsatzdienstes Erding am 19. und 20.02.2025 die Wohnungen von fünf mutmaßlichen Kokain- und Heroindealern in Poing und München. Hierbei konnten insgesamt rund 240 Gramm Heroin, konsumnahe Mengen Kokain, 160 Tilidin-Tabletten, zahlreiche Kommunikationsmittel sowie rund 7200 Euro mutmaßlicher Drogengelder beschlagnahmt werden. Als Zufallsfund wurde darüber hinaus ein E-Scooter sichergestellt, der als gestohlen gemeldet war. Von den zunächst fünf Festgenommenen im Alter zwischen 48 und 73 Jahren wurden vier Tatverdächtige wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen sie wird ein Verfahren wegen Verdachts des gewerbsmäßigen unerlaubten Handels mit Heroin bzw. Kokain geführt. Die Ermittlungen dauern an.

Gegen einen 59-jährigen Münchner wurde am vergangenen Freitagmorgen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft München II vom zuständigen Ermittlungsrichter beim Amtsgericht München die Untersuchungshaft wegen Verdachts des illegalen Heroinhandels in nicht geringen Mengen unter Mitführung einer Waffe angeordnet.