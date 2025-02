MISTELGAU, LKR. BAYREUTH. Am Montagnachmittag brach in einem Wohnhaus in Mistelgau ein Brand aus. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Um 15.10 Uhr meldeten die Bewohner über Notruf den Brand ihres Wohnhauses in der Straße „Hardt“. Glücklicherweise konnten sie das Haus unverletzt verlassen. Die alarmierten Kräfte der umliegenden Feuerwehren brachten die Flammen rasch unter Kontrolle. Der Sachschaden beträgt etwa 100.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen. Derzeit gehen die Beamten von einer technischen Brandursache aus.