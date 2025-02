WEIDEN I.D.OPF. Ein 25-jähriger Mann versuchte in einem Drogeriemarkt in Weiden Waren im Wert im dreistelligen Eurobereich zu stehlen. Als eine Mitarbeiterin ihn aufhalten wollte, leistete er Widerstand. Mehrere Personen griffen ein, um zu helfen. Die Polizei konnte den Mann dadurch festnehmen – nun befindet er sich in Untersuchungshaft.

Am Donnerstag, dem 20. Februar 2025, gegen 12:40 Uhr, wurde ein 25-jähriger Mann in einem Drogeriemarkt in der Max-Reger-Straße dabei beobachtet, Hygieneartikel, darunter Parfüm, in seinen Rucksack zu stecken. Zwei weitere Packungen Parfum hielt er versteckt in seinen Händen. Ohne die Ware zu bezahlen, durchquerte er den Kassenbereich und wollte das Geschäft verlassen.

Eine 35-jährige Mitarbeiterin stellte den Mann daraufhin zur Rede und versuchte, ihn am Verlassen des Geschäfts zu hindern. Als der Tatverdächtige flüchten wollte, hielt ihn die Angestellte am Arm fest. Der Mann riss sich gewaltsam los, wodurch ein Kleidungsstück der Frau beschädigt wurde. Es kam zu einer Rangelei, in die mehrere Personen eingriffen, um der Mitarbeiterin zu helfen. Der mutmaßliche Täter konnte jedoch bis zum Eintreffen einer Streifenbesatzung der Weidner Polizei festgehalten werden.

Der Gesamtwert des Diebesguts beläuft sich auf circa 600 Euro. Der 25-jährige Mann wurde vorläufig festgenommen und am 21. Februar 2025 einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Weiden i.d.OPf. vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl, woraufhin der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt überstellt wurde. Die Kriminalpolizei Weiden i.d.OPf. ermittelt in diesem Fall.