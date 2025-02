GEFREES, LKR. BAYREUTH. In der Nacht zum Sonntag geriet in Gefrees ein geparkter Sattelauflieger in Brand. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Das Lastwagengespann war über das vergangene Wochenende auf dem Parkplatz hinter der Stadthalle in der Hauptstraße geparkt. Zeugen bemerkten am Sonntag, gegen 0.30 Uhr, den brennenden Sattelauflieger und wählten den Notruf. Kräfte der Feuerwehr konnten die Flammen rasch löschen. Der Sachschaden beträgt etwa 20.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Insbesondere bitten die Kriminalbeamten den Fahrer oder die Fahrerin eines Autos mit heller Farbe, das zum Zeitpunkt der Löscharbeiten bei der nahegelegenen Tankstelle stand, sich zu melden. Die Kripo Bayreuth nimmt Hinweise unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 entgegen.