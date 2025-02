315. Pkw fährt unkontrolliert rückwärts – eine Person verstorben – Schwabing

Am Montag, 24.02.2025, gegen 14.00 Uhr, parkte eine 69-Jährige, die in München wohnhaft ist, mit ihrem Pkw, Range Rover auf einem Schrägparkplatz in der Amalienstraße ein. Auf dem Gehweg gegenüber ging zu diesem Zeitpunkt eine 24-jährige Deutsche in Richtung stadteinwärts.

Aus bislang unbekannten Gründen beschleunigte der Pkw mit der 69-Jährigen nun stark nach rückwärts und erfasst mit dem Fahrzeugheck die 24-Jährige. Diese wurde in der Folge in eine Hofzufahrt katapultiert und vom Pkw überrollt.

Der Range Rover setzte seine Fahrt durch die Hofzufahrt noch weitere ca. 40 Meter unkontrolliert fort und kollidierte in der Folge noch mit der Hofzufahrtswand, zwei Toren, einer kleinen Mauer, einem abgestellten Fahrrad und einem geparkten Pkw, VW Golf.

Die 24-jährige Fußgängerin wurde aufgrund ihrer schweren Verletzungen unter laufender Reanimation in ein Krankenhaus gebracht. Dort verstarb sie kurz darauf.

Es entstand ein hoher Sachschaden in knapp sechsstelligen Bereich. Die Amalienstraße war in der Folge für drei Stunden zur Unfallaufnahme gesperrt.

Die Ermittlungen in dieser Sache wurden von der Münchner Verkehrspolizei übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat Beobachtungen in Bezug auf das Unfallgeschehen machen können? Personen, die hierzu sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der zuständigen Münchner Verkehrspolizei, Tel. 089/6216-3322, oder auch mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.