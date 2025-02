NÜRNBERG. (197) Wie mit Meldung 113 berichtet griff am frühen Samstagmorgen (01.02.2025) ein zunächst Unbekannter einen 43-jährigen Mann in der Nürnberger Innenstadt an und verletzte diesen schwer. Nun gelang es einen 38-jährigen Tatverdächtigen festzunehmen.



Aus bislang unbekannten Gründen kam es gegen 01:05 Uhr im Bereich der Grasersgasse zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem 43-Jährigen und einer unbekannten Person. Im weiteren Verlauf griff der Unbekannte den Geschädigten an und traktierte diesen mit Schlägen und Tritten, welche unter anderem den Kopf des 43-jährigen Mannes trafen. Dieser blieb schließlich schwer verletzt liegen. Er wurde vor Ort durch einen Notarzt behandelt und schließlich in ein Krankenhaus eingeliefert. Dem zunächst unbekannten Täter gelang nach der Tat die Flucht.



Aufgrund der potentiell lebensgefährlichen Auswirkung von Fußtritten gegen den Kopf, führte die Mordkommission der Nürnberger Kriminapolizei die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Totschlags.

Am Freitagabend (21.02.2025) erkannten Personen den Täter in einer Gaststätte in der Nürnberger Innnstadt wieder und verständigten die Polizei. Die alarmierte Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte konnte den 38-jährigen Tatverdächtigen noch vor Ort festnehmen.

Der Mann wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth dem Ermittlungsrichter zur Prüfung derHaftfrage vorgeführt. Dieser erliße Haftbefehl wegen es Verdachts des versuchten Totschlags. Daraufhin wurde der 38-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

