REGENSBURG. Ein Streit unter zwei Asylbewerbern ist am Mittwochabend, den 19. Februar, für einen der beiden im Krankenhaus geendet. Der Tatverdächtige ist noch flüchtig und hat mit einem scharfen Gegenstand seinen Kontrahenten verletzt. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg ermittelt.

In den Abendstunden gerieten am Mittwoch, den 19. Februar zwei junge Männer in einem Gebäude des AnkER-Zentrums Regensburg aus bislang unbekannten Gründen in Streit. Ein 32-Jähriger hatte einen scharfen Gegenstand bei sich und verletze seinen jüngeren Kontrahenten am Oberkörper. Unbeteiligte hielten den Angreifer vor weiterem ab und verständigten den Sicherheitsdienst. Nachdem der 32-jährige Tunesier den Komplex umgehend verließ wird seitdem nach ihm gefahndet. Er soll nach ersten Recherchen bereits vor dem Vorfall gegenüber dem jüngeren Bewohner Drohungen ausgesprochen haben, sodass die sachleitende Staatsanwaltschaft Regensburg die Kriminalpolizei mit Ermittlungen zu einem versuchten Tötungsdelikt betraut hat.