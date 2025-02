REGENSBURG. In den vergangenen Tagen brachen bislang unbekannte Täter in ein Restaurant und ein Übersetzungsbüro in der Innenstadt ein. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg ermittelt und sucht Zeugen.

Der erste Einbruch ereignete sich zwischen vergangenem Donnerstag, 20.01.2025, und Freitag, 21.02.2025. Im Zeitraum von 19:30 Uhr bis 07:50 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Büro in der Pfluggasse in Regensburg. Sie entwendeten Bargeld im dreistelligen Eurobereich und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Der Sachschaden liegt deutlich höher und wird auf rund zehntausend Euro geschätzt.

Der zweite Einbruch fand am Samstag, 22.02.2025, zwischen 05:35 Uhr und 08:45 Uhr in einem Restaurant am Kohlenmarkt statt. Auch hier drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in das Gebäude ein und entwendeten Bargeld im vierstelligen Eurobereich. Der Sachschaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt.

Ob ein Tatzusammenhang zwischen den Fällen besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg. Die Polizei bittet außerdem um Zeugenhinweise: Wer hat in den oben genannten Zeiträumen in der Regensburger Innenstadt verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die mit den Taten in Zusammenhang stehen könnten? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 mit der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg in Verbindung zu setzen.