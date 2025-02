ZEITLARN, LKR. REGENSBURG. Etwa 10 Gramm Kokain wurden bei einem 28-jährigen tunesischen Staatsangehörigen sichergestellt. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg ermittelt.

Donnerstagabend, 20.02.2025, gegen 22:10 Uhr kontrollierten Zivilbeamte einen syrischen Staatsangehörigen in der Regensburger Innenstadt. Dabei ging es um einen möglichen Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz. Nachdem dieser angab, dass seine Ausweisdokumente in der Wohnung in Zeitlarn seien, begleiteten ihn die Beamten dorthin.

In der Wohnung befanden sich noch drei weitere Personen. Als einer von ihnen, ein 28-Jähriger, die Beamten erblickte, versteckte er schnell etwas in seinen Taschen. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte des Zentralen Einsatzdienstes Regensburg 10 Gramm Kokain.

Daraufhin wurde der 28-Jährige vorläufig festgenommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt. Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen.