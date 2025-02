MITTELFRANKEN. (196) Derzeit häufen sich Schmierereien an mittelfränkischen Schulen, bei denen vermeintlich eine Gewalttat angekündigt wird. Bei allen Fällen konnte die Polizei keine tatsächlich bestehende Gefahrenlage erkennen. Vielmehr scheint ein Zusammenhang zu einer existierenden TikTok-Challenge zu bestehen.



Seit Herbst 2024 wurden an mehreren Schulen Schmierereien an Schultoiletten festgestellt. In den meisten Fällen schrieben der oder die Täter das Wort ‚Amok‘ in Verbindung mit einem Datum. Die jeweiligen Schulleitungen setzten sich nach Entdecken der Schmiererei unmittelbar mit den örtlich zuständigen Polizeidienststellen in Verbindung. Diese kamen mit Beamten vor Ort, sicherten Spuren und leiteten die Erkenntnisse an Spezialisten der Verhandlungsgruppe weiter, die eine Bewertung der Androhung vornahmen. In keinem der Fälle konnte eine tatsächliche Gefahrenlage festgestellt werden. Es ist davon auszugehen, dass die Schmierereien auf eine derzeit in den sozialen Medien kursierende TikTok-Challenge zurückzuführen sind.

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei den oben beschriebenen Schmierereien um eine Straftat der ‚Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten‘ handelt. In allen bisherigen Fällen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Darüber hinaus sorgen die Vorfälle in den Schulen teils für große Verunsicherung – bei Schülern, Eltern und Lehrern. In den betroffenen Schulen wurden die Schülerinnen und Schüler bereits über das Phänomen aufgeklärt und mögliche Konsequenzen aufgezeigt. Das Polizeipräsidium Mittelfranken rät darüber hinaus Eltern, mit ihren Kindern über das Phänomen zu sprechen und bezüglich solcher Inhalte in den sozialen Medien und der daraus resultierenden Folgen zu sensibilisieren.



Erstellt durch: Marc Siegl