HALLSTADT, LKR. BAMBERG. Der Brand an einer Waldhütte beschäftigte die Feuerwehr am Sonntagmorgen in einem Gemeindeteil von Hallstadt. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 8 Uhr morgens bemerkte ein Bewohner des Gemeindeteils Dörfleins den Brand am östlichen Dorfrand und Wählte den Notruf. Feuerwehreinsatzkräfte eilten daraufhin zu dem unbewohnten Gebäude und löschten die Flammen. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 10.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen zu der unklaren Brandursache aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer Hinweise zu der Entstehung des Feuers geben kann, wird gebeten, diese der Kripo Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 mitzuteilen.