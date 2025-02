0351 – Polizei ermittelt nach Tötungsdelikt

--------------------------- In Absprache mit der Staatsanwaltschaft ---------------------------

Bobingen – Am vergangenen Samstag (22.02.2025) kam es zu einem Tötungsdelikt in einem Einfamilienhaus. Ein 37-jähriger Mann kam dabei ums Leben. Einsatzkräfte nahmen den 25-jährigen Bruder des Mannes vor Ort fest.

Gegen 08.30 Uhr kam es ersten Erkenntnissen zufolge zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 25-Jährigen und seinem 37-Jährigen Bruder. Nach derzeitigem Kenntnisstand griff der 25-Jährige den 37-Jährigen im weiteren Verlauf mit einem Messer an und verletzte ihn dabei schwer. Die Polizei wurde alarmiert und nahm den 25-jährigen Mann noch vor Ort fest. Einsatzkräfte stellten das Messer als eine mögliche Tatwaffe sicher. Der 37-jährige Mann verstarb noch vor Ort aufgrund seiner Verletzungen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 25-Jährige am 23.02.2025 einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen Totschlag und setzte diesen in Vollzug. Der 25-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat umgehend die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat übernommen.

0352 - Kontrollen der VPI Donauwörth mit der Polizeistation Wertingen und der Einsatzhundertschaft des Polizeipräsidiums Schwaben Nord

Wertingen -- Am Donnerstag (20.02.2025), in der Zeit von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr, kontrollierten Beamte der Verkehrspolizei Donauwörth, der Polizeistation Wertingen und der Einsatzhundertschaft des Polizeipräsidiums Schwaben Nord den Verkehr Am Kaygraben in Wertingen.

Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten u.a. Verstöße gegen die Anschnallpflicht, die Ladungssicherung sowie die Mitführpflicht von Dokumenten fest. Zudem wurden im Bereich Schwerlastverkehr drei Verstöße nach dem Fahrpersonalgesetz festgestellt, die mit Bußgeldern in einer Höhe von 1.375 Euro geahndet wurden.

Zeitgleich kontrollierten die Beamten die Geschwindigkeit auf der Staatsstraße 2033 Höhe Binswangen. Die Beamten stellten dabei rund 26 Verstöße fest. Den traurigen Höchstwert von 112 km/h, bei erlaubten 70 km/h, stellten die Beamten bei einer Autofahrerin fest. Diese erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 320 Euro, zwei Punkte in Flensburg und einen Monat Fahrverbot.

Die Verkehrspolizei Donauwörth wird auch weiterhin stationäre wie mobile Kontrollen, die für die Verkehrssicherheit unerlässlich sind, durchführen.