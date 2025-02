INGOLSTADT. Bislang unbekannte Täter brachen am vergangenen Freitagnachmittag in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Kurt-Huber-Straße ein. Sie verschafften sich in der Zeit zwischen 14 Uhr und 15 Uhr über einen vorderseitigen Balkon des Gebäudes gewaltsam Zutritt in die Obergeschosswohnung im ersten Stockwerk und entwendeten Bargeld in Höhe eines mittleren vierstelligen Eurobetrags.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem oben geschilderten Einbruch gemacht haben, diese unter der Telefonnummer 0841-9343-0 zu melden.