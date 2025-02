INGOLSTADT. ETTING. Bislang unbekannte Täter nutzten die Urlaubsabwesenheit zweier Eigentümer, um am vergangenen Wochenende (22.02.2025/ 23.02.2025) in deren Doppelhaushälfte Am Güßgraben einzubrechen. Die Tochter, die dort regelmäßig nach dem Rechten sah, stellte gestern Mittag fest, dass die Terrasse ihres Elternhauses aufgehebelt und zahlreiche Schubladen durchwühlt worden waren. Sie meldete den Einbruch der Polizei. Der Entwendungsschaden kann noch nicht näher beziffert werden.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit den oben geschilderten Einbrüchen gemacht haben, diese unter der Telefonnummer 0841-9343-0 zu melden.