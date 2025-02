BAMBERG. Nach einem Einbruch in ein Juweliergeschäft am frühen Montagmorgen im Bamberger Inselgebiet läuft eine großangelegte Fahndung nach den Tätern. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 4.15 Uhr rammte ein schwarzer VW mit drei Insassen die Eingangstür des Juweliers in der Straße „Grüner Markt“. Zwei maskierte Täter sprangen aus dem Fahrzeug, schlugen die Vitrinen ein und griffen nach Uhren. Anschließend flüchteten die drei zu Fuß in Richtung Habergasse und ließen den VW mit tschechischer Zulassung am Tatort zurück. Offenbar wartete dort bereits ein weiterer Komplize in einem schwarzen Fiat Punto, der die Flüchtenden aufnahm. Der Wagen fuhr anschließend in unbekannte Richtung davon.

Kurz nach 7 Uhr entdeckten Zeugen im Bereich des Bruderwalds im Stadtteil Bug einen verlassenen schwarzen Fiat Punto mit Kennzeichen aus dem Zulassungsbereich Erlangen-Höchstadt. Nach aktuellem Ermittlungsstand handelt es sich um das Fluchtfahrzeug. Erste Erkenntnisse ergaben, dass die Täter die beiden Fahrzeuge bereits am Sonntagabend gestohlen hatten. Der VW war in Fürth entwendet worden, der Fiat in Erlangen.

Mehrere Streifenbesatzungen fahnden weiterhin intensiv nach den Tätern, unterstützt von einem Polizeihubschrauber. Kriminalbeamte sichern vor Ort Spuren und werten Beweise aus. Der genaue Beutewert und die Schadenshöhe sind derzeit noch unklar.

Zeugenaufruf:

Die Kriminalpolizei Bamberg bittet um Mithilfe:

Wer hat am frühen Montagmorgen verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich der Straße „Grüner Markt“ bemerkt?

Wer hat den Einbruch gegen 4.15 Uhr in das Juweliergeschäft beobachtet?

Wem ist ein schwarzer Fiat Punto mit ERH-Kennzeichen nach 4.15 Uhr aufgefallen? Es ist davon auszugehen, dass die Täter vom Inselgebiet in Richtung Bug flüchteten.

Wer kann weitere relevante Angaben machen?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-491 mit der Kriminalpolizei Bamberg in Verbindung zu setzen.