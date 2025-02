0338 – Polizei nimmt Randalierer am Königsplatz fest

Innenstadt – Am Freitag (21.02.2025) randalierte ein 30-jähriger Mann am Königsplatz. Dabei wurden mindestens drei Personen leicht verletzt.

Gegen 08.00 Uhr attackierte der 30-Jährige zuerst einen vorbeifahrenden Fahrradfahrer. Zudem bedrohte der 30-Jährigen den Fahrradfahrer und beschädigte dessen Fahrrad. Anschließend versuchte der 30-Jährige einen Lkw zu beschädigen. Als dies dem 30-Jährigen nicht gelang, versuchte er zu flüchten. Polizeibeamte nahmen den 30-Jährigen kurz darauf vorläufig fest. Der 30-Jährige wehrte sich gegen die Maßnahmen. Drei Polizeibeamte wurden durch den 30-Jährigen leicht verletzt. Da sich der 30-Jährige offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Sachbeschädigung.

0339 – Polizei ermittelt nach Auseinandersetzung am Hauptbahnhof

Innenstadt – Am Freitag (21.02.2025) kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 15-Jährigen und einem bislang unbekannten Täter in der Viktoriastraße vor dem Hauptbahnhof.

Gegen 08.00 Uhr stieß der 15-Jährige mit dem Unbekannten zusammen. Es kam zur verbalen Auseinandersetzung der beiden. Anschließend schubste der Unbekannte den 15-Jährigen. Beim Weggehen bemerkte der 15-Jährige, dass der Unbekannte nun augenscheinlich ein Messer in der Hand hielt. Der 15-Jährige entfernte sich umgehend und alarmierte die Polizei. Der Unbekannte konnte durch die Polizeibeamten nicht mehr festgestellt werden.

Der bislang unbekannte Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, zwischen 30 bis 40 Jahre alt, etwa 180cm groß, südländisch, schwarze und nach hinten gekämmte Haare, Vollbart, braune Lederjacke mit Fell am Kragen und den Ärmeln, schwarze Hose.

Die Polizei ermittelt nun wegen Bedrohung und versuchter Körperverletzung. Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 zu melden.

0340 – Polizei ermittelt nach Auseinandersetzung am Königsplatz

Innenstadt – Am Samstag (22.02.2025) kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei 46-Jährigen und einem 60-Jährigen am Königsplatz.

Gegen 20.00 Uhr entstand ein Streit zwischen den drei Männern. Daraufhin schlug und trat der eine 46-Jährige den anderen 46-Jährigen. Im weiteren Verlauf schlug der 60-Jährige ebenfalls den 46-Jährigen. Der 46-Jährige wehrte sich gegen die beiden Männer.

Die Polizeibeamten trennten die drei Männer. Daraufhin beleidigte einer der 46-jährigen Männer einen Polizisten. Bei der Personalienfeststellung durch die Polizeibeamten und den weiteren Maßnahmen wehrte sich der andere 64-Jährige dagegen.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Körperverletzung, Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen die Männer.

0341 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Lechhausen – Am Freitag (21.02.2025), zwischen 12.30 Uhr und 14.15 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen braunen Hyundai Tucson in der Steinernen Furt an. Der Unbekannte flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

0342 – Verkehrsunfall mit Straßenbahn

Oberhausen – Am Samstag (22.02.2025) ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einer 79-jährigen Fußgängerin und einer Straßenbahn in der Donauwörther Straße. Eine Person wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 14.30 Uhr überquerte die 79-Jährige zu Fuß die Fahrbahn. Die Straßenbahn machte mit der Klingel auf sich aufmerksam und bremste bereits ab. Es kam dennoch zum Zusammenstoß. Die 79-Jährige stürzte daraufhin. Sie wurde anschließend leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen die 79-Jährige.

0343 – Polizei warnt vor Betrug

Augsburg– Anfang Februar betrog ein bislang unbekannter Täter eine 49-Jährige um einen niedrigen vierstelligen Betrag.

Die Frau bestellte online Heizöl und bezahlte den Betrag vorab. Die Ware wurde nie geliefert. Augenscheinlich handelt es sich um einen Fakeshop. Die Polizei ermittelt nun wegen Warenbetrugs gegen den unbekannten Täter.

Seien Sie misstrauisch beim Onlinekauf - So können Sie Fake-Shops erkennen:

- Recherchieren Sie vorher im Internet nach dem Shop. (Gibt es

bereits Warnmeldungen? Findet sich der Shop in

vertrauenswürdigen Vergleichsportalen?)

- Ist ein Impressum vorhanden?

- Ist der angegebene Preis realistisch?

- Ist die angebotene Ware auch in anderen Shops generell

verfügbar?

- Führen angegebene Verlinkungen zu Social Media Accounts auch

wirklich zu passenden Profilseiten bei den jeweiligen Anbietern?

- Vorsicht bei Vorkasse als Zahlungsart. Nutzen Sie den Kauf auf

Rechnung oder Ihnen bekannte Bezahldienste (hier aber bei

Weiterleitungen auch auf die korrekte Domain achten).

Weitere Informationen finden sie unter:

- https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet/e-commerce/fake-shops/

- https://www.polizei-praevention.de/themen-und-tipps/straftaten-im-netz/fakeshops