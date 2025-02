299. Zusammenstoß mehrerer Pkw; zwei Pkw-Fahrer werden verletzt – Schwabing-Freimann

Am Samstag, 22.02.2025, gegen 07:55 Uhr, fuhr ein 84-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem BMW Pkw auf der Heidemannstraße. Er fuhr in Richtung der Kreuzung mit der Lützelsteiner Straße. Die dortige Ampel zeigte für ihn rotes Licht. Vor dieser Ampel standen bereits auf dem von ihm genutzten Fahrstreifen zwei Pkw (ein Peugeot, der von einem 56-Jährigen mit Wohnsitz in München gefahren wurde, und ein BMW, mit dem ein 81-Jähriger mit Wohnsitz in München fuhr).

Aus bislang nicht geklärten Gründen fuhr der 84-Jährige mit dem BMW gegen den Peugeot Pkw, der durch den Zusammenstoß gegen den vor ihm stehenden BMW geschoben wurde.

Bei dem Unfall wurden alle Fahrzeuge beschädigt und der 84-Jährige und der 56-Jährige wurden verletzt. Beide wurden danach vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Zwei Fahrzeuge waren danach nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt über 20.000 Euro.

Der 84-Jährige wurde wegen einer fahrlässigen Körperverletzung angezeigt.

Die Münchner Verkehrspolizei führt die weiteren Ermittlungen.

300. Einbruch in ein Geschäft – Laim

Zwischen Freitag, 21.02.2025, 18:30 Uhr, und Samstag, 22.02.2025, 03:30 Uhr, konnten bislang unbekannte Täter in ein Lebensmittelgeschäft einbrechen, indem sie ein Fenster auf der Rückseite gewaltsam öffnen konnten.

Sie durchsuchten das Geschäft und konnten dort Bargeld in einer bislang noch nicht bekannten Höhe entwenden. Nach der Tat entfernten sich die Täter unerkannt vom Tatort.

Vor Ort wurden von der Münchner Kriminalpolizei Spurensicherungsarbeiten durchgeführt. Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Reutterstraße im Bereich Agnes-Bernauer- und Egetterstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

301. Einbruch in ein Haus – Nymphenburg

Am Donnerstag, 20.02.2025, zwischen 09:30 und 22:00 Uhr, konnten bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus einbrechen, wo sie auf einem Balkon eine Balkontüre gewaltsam öffnen konnten. Danach durchsuchten sie die Wohnräume und konnten dort Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro entwenden. Nach der Tat entfernten sich die Täter unerkannt vom Tatort.

Vor Ort wurden von der Münchner Kriminalpolizei Spurensicherungsarbeiten durchgeführt und das Kommissariat 53 führt die weiteren Ermittlungen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Nederlinger Straße sowie im Bereich Volpini- und Lechstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

302. Fazit zu den Versammlungen am 22.02.2025 – Maxvorstadt

Am Samstag, 22.02.2025, fand zwischen 14:10 und 16:50 Uhr, eine sich fortbewegende Versammlung statt, an der bis zu 950 Personen teilnahmen.

Die Versammlung hatte einen inhaltlichen Kontext mit einem in München stattfindenden Gerichtsverfahren. Die Versammlung begann am Karlsplatz und die Versammlungsteilnehmer gingen dann über die Dachauer Straße zum Siglmaierplatz und weiter über die Brienner- und Barerstraße zum Geschwister-Scholl-Platz.

Während der Versammlung bemerkten die für die Betreuung der Versammlung eingesetzten Beamten einen 29-jährigen Versammlungsteilnehmer mit Wohnsitz in Baden-Württemberg, der gegen das Schutzwaffenverbot verstieß. Der Gegenstand wurde beschlagnahmt und der 29-Jährige wurde wegen dieses Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz angezeigt.

Dazu wurde während der Versammlung mehrfach Pyrotechnik gezündet (Rauchtöpfe). Die Versammlung wurde jeweils kurzzeitig von der Polizei angehalten bis diese pyrotechnischen Gegenstände komplett abgebrannt waren. Diese Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz wurden angezeigt. Die Ermittlungen zur Identifizierung der dafür verantwortlichen Personen wurden von der Münchner Kriminalpolizei aufgenommen.

Von 14:30 bis 16:00 Uhr gab es am Rudi-Hierl-Platz eine stationäre Versammlung in einem thematischen Zusammenhang mit aktuellen bundespolitischen Themen. An dieser Versammlung beteiligten sich 200 Personen. Diese Versammlung verlief störungsfrei.

Am Stiglmaierplatz gab es auch noch eine stationäre Versammlung von 13:45 – 14:30 Uhr an der 50 Personen teilnahmen. Diese stand auch in einem Kontext mit einem aktuellen bundespolitischen Thema. Bei dieser Versammlung gab es keine Störungen.

Während der Versammlungen gab es in jeweils betroffenen Bereichen kurzzeitige Straßensperrungen durch die Polizei.

Bei dem Einsatz waren über 400 Polizeibeamte eingesetzt.

303. Zusammenstoß von Fahrrad und Fußgänger; eine Person wird verletzt - Untergiesing

Am Samstag, 22.02.2025, gegen 15:15 Uhr, fuhr ein 60-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad auf dem Fahrradweg der Humboldtstraße stadteinwärts.

Zur selben Zeit befand sich auf dem dortigen Gehweg ein 14-Jähriger mit Wohnsitz in München als Fußgänger.

Plötzlich betrat dieser den Radweg und es kam zu einem Zusammenstoß zwischen dem Fußgänger und dem Fahrrad.

Der Fußgänger wurde dabei verletzt und der Fahrradfahrer leicht verletzt. Zeugen alarmierten den Notruf, woraufhin Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der Polizei zur Unfallörtlichkeit geschickt wurden.

Der 14-Jährige wurde vor Ort behandelt und danach zur weiteren Versorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfall wurde von der Polizei aufgenommen und die Eltern des 14-Jährigen wurden von der Polizei verständigt.

304. Verkehrsunfall mit Pkw; Pkw-Fahrer entfernt sich vom Unfallort – Sendling-Westpark

Am Samstag 22.02.2025, gegen 02:05 Uhr, informierten Zeugen dem Polizei Notruf 110. Sie hatten eine VW Pkw bemerkt, der im Kurvenbereich der Siegenburger Straße von der Fahrbahn abgekommen war und dort mit Sträuchern am Fahrbahnrand und einem dort abgestellten Fahrrad kollidiert war. Der Pkw-Fahrer hatte sich danach zu Fuß vom Unfallort entfernt.

Sofort wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei und auch der Rettungsdienst zur Unfallörtlichkeit geschickt. Der Pkw-Fahrer, ein 30-Jähriger mit Wohnsitz in München, konnte von den Beamten kurz danach in einer nahen Grünanlage aufgefunden und festgehalten werden. Er machte auf die Beamten einen alkoholisierten Eindruck. Eine Atemalkoholkontrolle bestätigte den Verdacht.

Der Pkw-Fahrer war leicht verletzt und wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Der Pkw wurde abgeschleppt und der 30-Jährige wurde wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs und eines unerlaubten Entfernens vom Unfallort angezeigt.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von insgesamt mehreren Tausend Euro.

Bei der Durchsuchung des 30-Jährigen durch die Polizei vor Ort wurden auch Betäubungsmittel bei ihm festgestellt. Diese wurden sichergestellt und dieser Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde ebenfalls angezeigt.

Die Ermittlungen werden durch die Münchner Verkehrspolizei übernommen.