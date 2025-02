NÜRNBERG. (190) Am Samstagnachmittag (22.02.2025) kam es in einem Gastronomiebetrieb im Nürnberger Stadtteil Galgenhof zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Da ein unbekannter Tatverdächtiger auf der Flucht ist, bittet die Polizei um Zeugenhinweise.



Gegen 16:35 Uhr entwickelte sich zwischen einem 34-jährigen Mann mit seinem unbekannten Begleiter und einer Gruppe weiterer Gäste eines Restaurants in der Pillenreuther Straße zunächst eine verbale Auseinandersetzung. Kurz darauf griffen die beiden Männer einen 49-jährigen Gast an und schubsten diesen. Nachdem der Unbekannte die Personengruppe um den 49-Jährigen im weiteren Verlauf mit einem Besteckmesser bedrohte, brachte sich diese in Sicherheit. Ein Zeuge verständigte unterdessen die Polizei.

Als alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd sowie des USK Mittelfranken in der Gaststätte ankamen, war der unbekannte Mann bereits in Richtung Hauptbahnhof geflüchtet. Im Zuge umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte er nicht mehr angetroffen werden. Von ihm liegt folgende Beschreibung vor:

männlich, etwa 180 cm groß, südländisches Erscheinungsbild, bekleidet mit einer blauen Jacke, einer schwarzen Hose und weißen Schuhen.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Süd ermittelt unter anderem wegen des Verdachts der Bedrohung und der versuchten Körperverletzung. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Täter geben können oder sonst sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 94820 zu melden.



Erstellt durch: Christian Seiler