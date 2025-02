NÜRNBERG. (189) Ein 37-jähriger Mann steht im Verdacht, am Samstagnachmittag (22.02.2025) in der Nürnberger Südstadt den Hitlergruß gezeigt zu haben. Die Polizei nahm den Mann fest.



Zeugen verständigten gegen 15:00 Uhr die Polizei und teilten mit, soeben einen maskierten Mann gesehen zu haben, der im Bereich der Wodanstraße den Hitlergruß gezeigt habe. Im Anschluss habe er sich entfernt.

Eine alarmierte Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost fahndete nach der Person und traf kurz darauf einen 37-jährigen Tatverdächtigen an. Da sich der Mann äußerst aggressiv verhielt, legten ihm die Polizisten Handschellen an und nahmen ihn in Gewahrsam. Im weiteren Verlauf unterzogen ihn die Beamten einer erkennungsdienstlichen Behandlung. Der 37-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen strafrechtlich verantworten.



Erstellt durch: Christian Seiler